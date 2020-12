Se hai un Samsung Galaxy Note 20 o un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, dovresti presto ricevere un importante aggiornamento del software. Questo poiché Android 11 è stato ufficialmente rilasciato su questi smartphone.

Vari post su Reddit e Twitter lo affermano, completi di prove di screenshot. Tuttavia, finora solo gli utenti che hanno comprato il loro device negli Stati Uniti sembrano aver ottenuto l’update. Quindi, se il tuo Galaxy Note 20 è di un altro paese, probabilmente dovrai aspettare ancora un po’.

Android 11 arriverà presto sugli smartphone Samsung

Il rilascio ufficiale di Android 11 sembra suggerire che tutte le unità Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra lo riceveranno a breve. Una roadmap ufficiale per l’aggiornamento ufficiale Android 11 di Samsung afferma che la gamma Galaxy Note 20 non riceverà Android 11 fino a gennaio. Quindi è possibile che la società abbia anticipato i tempi mentre alcuni paesi dovranno aspettare.

A quanto pare, però, la roadmap di cui sopra era specifica per l’Egitto. Ciò significa che l’aggiornamento non arriverà in tutto il mondo, almeno che la società non abbia adottato un’altra strategia. Il risultato è che dovresti sicuramente ricevere Android 11 sul tuo Note 20 o Note 20 Ultra entro la fine di gennaio, ma c’è una possibilità che lo otterrai nei prossimi giorni. Verifica la disponibilità di aggiornamento andando in Impostazioni.

L’aggiornamento porta la One UI 3.0 di Samsung sul tuo smartphone, quindi aspettati alcune modifiche all’interfaccia. Android 11 è pieno di nuove funzionalità e miglioramenti, come la registrazione dello schermo integrata, una scheda conversazioni separata nella schermata delle notifiche, controlli migliorati per smart home e altro ancora.