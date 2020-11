Se ne parla ormai da tempo e l’attesa è sempre più breve: nel mese di gennaio Samsung potrebbe procedere con il lancio della nuova serie Galaxy S21. Questa sarà costituita da tre nuovi smartphone che stanno suscitando parecchia curiosità. A riguardo sono emerse indiscrezioni che in maniera graduale hanno svelato le specifiche tecniche e i dettagli più rilevanti dei dispositivi. Ad oggi le informazioni note non sono poche: scopriamo dunque tutte le caratteristiche dei tre device!

Samsung Galaxy S21: cosa sappiamo sui tre top di gamma del colosso!

A formare la nuova serie Galaxy S21 saranno una versione standard, un modello Galaxy S21 Pro e un’ulteriore variante Ultra. Quest’ultima ha attirato l’attenzione in maniera particolare poiché, in base a quanto reso noto dalle varie indiscrezioni, sarà in grado di supportare la S Pen. Nonostante ciò vi sono ancora alcuni dubbi sulla presenza dello stilo all’interno della confezione del dispositivo in quanto lo smartphone appare privo di uno spazio dedicato all’inserimento dell’accessorio. Si presume quindi che, pur non essendone dotato, il Galaxy S21 Ultra consentirà di utilizzare la S Pen.

La versione Ultra sarà dotata di un display dalle dimensioni più ampie rispetto al Galaxy S21 Plus e al modello standard. Samsung, infatti, opterà per un pannello da 6,8 pollici per il modello Ultra; per un display da 6,7 pollici per il Galaxy S21 Plus e per un pannello da 6,2 pollici per la versione base. Anche la capacità della batteria sarà differente nei tre smartphone, i quali saranno dotati rispettivamente da una batteria da 4.000 mAh, 4.800 mAh e 5.000 mAh.

Le indiscrezioni trapelate riportano i dettagli del comparto fotografico, che sarà identico nei modelli S21 ed S21 Plus. Questi saranno dotati di un modulo costituito da tre sensori: un principale da 12 megapixel, un grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel. Del tutto differente il comparto fotografico ospitato dal Galaxy S21 Ultra, che sarà formato da quattro sensori e che sfoggerà un sensore principale da 108 megapixel.

Samsung dovrebbe procedere con la presentazione della nuova serie nel mese di gennaio. A breve, dunque, avremo la possibilità di conoscere dal vivo i tre dispositivi più attesi del momento.