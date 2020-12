I microscopi sono quegli strumenti che ci consentono di osservare in dettaglio tutte quelle strutture che l’occhio umano, considerati i suoi limiti di risoluzione, non è in grado di poter distinguere ad occhio nudo. I microscopi rappresentano gli strumenti di elezione per l’osservazione delle cellule e di tutte le strutture interne che le caratterizzano. Oggi esistono davvero un’ampia qualità di microscopi basati su tecnologie differenti che consentono di poter osservare con sempre maggiore nitidezza le cellule e le strutture cellulari. Però, sembra che questo non basti perché all’interno di un progetto di ricerca internazionale, alcuni ricercatori hanno come obiettivo quello di realizzare un microscopio di nuova generazione che combini al proprio interno le tecnologie laser con i moderni algoritmi di intelligenza artificiale.

Il progetto in questione è il Crimson che, da qualche giorno, ha preso ufficialmente avvio sotto la guida del Politecnico di Milano. Si tratta di un progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Commissione europea e che durerà 42 mesi e punterà a creare un innovativo endoscopio per la diagnosi in vivo nel corpo umano. Gli scienziati dovranno creare un microscopio in grado di fornire mappe 3D quantitative dei compartimenti interni a cellule viventi e organoidi. Inoltre, dovrà consentire una rapida classificazione dei tessuti con una sensibilità biomolecolare senza precedenti. Il microscopio a base di laser e AI dovrà anche creare dei filmati in tempo reale sia dei processi intracellulari che delle dinamiche tra le varie cellule dei tessuti.

Si tratterà di un microscopio dal potere di risoluzione e dalle caratteristiche davvero sofisticate e quantomai innovative. Sarà un nuovo sistema di imaging biofotonico a tutti gli effetti che potrà rappresentare un vantaggio competitivo significativo nel mercato europeo della biofotonica, della microscopia e degli strumenti di ricerca e sviluppo.