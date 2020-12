WhatsApp: recuperare un messaggio eliminato ora è semplicissimo, il trucco

Girovagando tra i vari aggiornamenti che WhatsApp ha proposto al suo pubblico durante gli ultimi anni, ce ne sono alcuni che hanno attirato molto di più l’attenzione rispetto agli altri. Tra questi chiaramente c’è anche la funzione che permette di eliminare un messaggio, ma non semplicemente per noi stessi. Si tratta infatti dell’eliminazione dei messaggi postuma, in modo da cancellare il messaggio prima che il destinatario di quest’ultimo lo legga.

Grazie a questa nuova funzione molte persone hanno salvato la faccia o addirittura il loro rapporto personale con un amico, con il partner ecc. La funzione implementata da WhatsApp ormai tre anni fa permette infatti di rimangiarsi letteralmente le parole, magari ripensando al contenuto o semplicemente dopo uno scambio di persona. Chiaramente il destinatario vedrà che il messaggio è stato eliminato, facendo partire all’interno della sua testa tantissimi dubbi. Ad accorrere in arrivo ecco dunque una nuova soluzione molto semplice da utilizzare.

WhatsApp: ecco il nuovo metodo di terze parti per recuperare i messaggi eliminati di proposito

Esiste una nuova applicazione scoperta da poco dagli utenti che permette di recuperare i messaggi eliminati di proposito su WhatsApp. Nel momento in cui doveste ritrovare all’interno delle vostre chat un messaggio eliminato da uno dei vostri interlocutori, avrete l’opportunità di recuperarlo senza problemi e gratis.

In vostro arrivo è qua arrivare la nuova applicazione di terze parti nota come WAMR, la quale registra tutte le notifiche in entrata e il relativo contenuto. Non sarà dunque un problema risalire a quanto c’era scritto nel testo eliminato, ovviamente in maniera del tutto legale.