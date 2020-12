Nonostante il suo continuo predominio nello spazio di messaggistica sicura, WhatsApp è sotto pressione più che mai. Fino a poco tempo fa, era l’unico servizio di messaggistica sicuro che funzionava su più piattaforme, ma mentre le guerre di messaggistica continuano a surriscaldarsi, i rivali percepiscono l’opportunità di sollecitare gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp ha un grande vantaggio rispetto a questi concorrenti: la vastità della sua base di installazione. Telegram rimane sorprendentemente fuori dal mainstream, dati i suoi 400 milioni di utenti. iMessage non può estendersi al di fuori dell’ecosistema Apple senza tornare a SMS non protetti. Tutti gli altri sono troppo piccoli, per ora.

Gli svantaggi di WhatsApp e la concorrenza di Signal

WhatsApp ha due enormi svantaggi. In primo luogo, la sua funzionalità mancante: nessuna opzione per accedere ai messaggi da più dispositivi, il raschiamento del desktop dal tuo telefono non conta e nessuna opzione di backup sicura, il che significa nessun mezzo sicuro per spostare la cronologia chat sul nuovo telefono.

E, in secondo luogo, il grande problema: WhatsApp è di proprietà di Facebook, che sta già iniziando a monetizzare correttamente la piattaforma. E, come se non bastasse, c’è una percentuale considerevole di quella base di 2 miliardi di utenti che semplicemente non si fida di Facebook.

Il nuovo e super sicuro rivale di WhatsApp, Signal, ha già funzionalità migliori: accesso a più dispositivi e aggiornamenti sicuri dei dispositivi. Signal avvisa già gli utenti quando i contatti sui loro telefoni si registrano: è inteso come un suggerimento virale per passare le chat con quei contatti a Signal, anche se fa inorridire la brigata della privacy. Il nuovo piano di Signal è molto più intelligente di questo.

I suoi utenti possono ora creare un nuovo gruppo, senza membri, e quindi creare un ” collegamento di gruppo “, che può essere inviato ai tuoi contatti. Quando fanno clic sul collegamento, si uniranno automaticamente al gruppo. Se non hanno l’app, vedranno un collegamento per installarla sui loro dispositivi.

E per molti questo sarà il punto cruciale, il motivo per cui passano da WhatsApp a un messenger che si concentra effettivamente sulla protezione delle loro comunicazioni piuttosto che sulla commercializzazione del loro utilizzo. All’inizio di questo mese, Signal ha lanciato chiamate vocali e video desktop. Sappiamo da tempo che WhatsApp ha questo in lavorazione: quei piani sembrano accelerare alla luce del lancio di Signal.

Non è certo una sorpresa che WhatsApp monitori le iniziative di Signal. Il co-fondatore di WhatsApp, Brian Acton è uno dei principali sostenitori della fondazione senza scopo di lucro dietro Signal. Ed è una versione ottimizzata del protocollo di crittografia di Signal che protegge i tuoi contenuti WhatsApp.

Signal ha decine di milioni di utenti, ma le sue installazioni stanno aumentando vertiginosamente. È facile e intuitivo da usare. In effetti, l’unico inconveniente è che non offre un’opzione di backup su cloud: la sicurezza vince su quella. Se perdi il telefono, perdi i tuoi messaggi. Ma dato che l’opzione di backup di WhatsApp invalida la crittografia end-to-end utilizzata per proteggere i tuoi contenuti, puoi capire perché non è un tale sacrificio.

Una volta che WhatsApp risolverà questo problema, un altro sviluppo apparentemente in lavorazione, l’equazione potrebbe cambiare. Per ora, WhatsApp rimane ancora il miglior messenger di riferimento. Ma la situazione sta cambiando rapidamente. La maggior parte dei professionisti della sicurezza consiglia Signal rispetto alle alternative e con buone ragioni.