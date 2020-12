TIM, ecco tutte le migliori offerte se decidi di cambiare

Il periodo natalizio sta per arrivare all’apice, ecco dunque che TIM ha bandito numerose offerte dedicate alla portabilità, vediamo insieme i dettagli e quelle più succulente a cui puntare.

Offerte passa a TIM

Passa a TIM Online

Ecco le offerte per chi decide di effettuare il passaggio online, esse variano a seconda dell’operatore di provenienza:

Tim Wonder One : 7,99 euro al mese , minuti illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico internet, dedicata a chi proviene da iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom e WithU.

: , minuti illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico internet, dedicata a chi proviene da iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom e WithU. Tim Wonder : 9,99 euro al mese, offre minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet mobile per chi richiede la portabilità ho. mobile e LycaMobile, vale anche per i nuovi clienti TIM.

: 9,99 euro al mese, offre minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet mobile per chi richiede la portabilità ho. mobile e LycaMobile, vale anche per i nuovi clienti TIM. TIM Wonder Two : 7,99 euro al mese con minuti senza limiti, chiamate verso tutti, 50 Giga di traffico, offerta attivabile da Fastweb, Tiscali, CoopVoce, BT Enia Mobile, Digi Mobil, BT Italia Full e Welcome Full.

: 7,99 euro al mese con minuti senza limiti, chiamate verso tutti, 50 Giga di traffico, offerta attivabile da Fastweb, Tiscali, CoopVoce, BT Enia Mobile, Digi Mobil, BT Italia Full e Welcome Full. TIM Wonder Four: 18,99 euro al mese con minuti illimitati e 20 Giga di traffico internet dedicata chi passa da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile.

TIM Supergiga 100

Con 19,90 euro al mese, vi portate a casa la possibilità di navigare in 4G a 150Mbps senza limiti di traffico e, nel negozio in cui attivate l’offerta, potrete acquistare un modem Wifi-4G ad un prezzo scontato di 50 euro (Zero costi di attivazione).

TIM xTE 50 L

Offerta attivabile a 9,99 euro al mese ed include minuti senza limiti verso tutti e 50 gigabyte di traffico internet, nel caso di pagamento automatico i giga raddoppiano, essa è attivabile online e nei negozi.