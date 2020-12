Da settimane ormai circolano in rete indiscrezioni varie che svelano gradualmente quelle che potrebbero essere specifiche tecniche e caratteristiche estetiche della nuova serie di top di gamma Xiaomi. Certificazioni e immagini emerse hanno dato modo di conoscere quello che sarà il display e il comparto fotografico; altre notizie hanno invece riportato quello che sarà il processore che alimenterà i nuovi Xiaomi Mi 11. Altre ancora ci offrono alcune informazioni sulla batteria e la ricarica degli smartphone Xiaomi in arrivo.

Xiaomi Mi 11: ecco quanto emerso sulla batteria e sulla ricarica rapida dei nuovi dispositivi!

Le notizie in merito a quella che potrebbe essere la batteria dei nuovi Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro e la ricarica rapida che saranno in grado di supportare emergono da una certificazione che, pur non permettendo di conoscere particolari relativi alle specifiche tecniche degli smartphone, ci offre alcuni dettagli interessanti. In base a quanto riportato dal documento, Xiaomi Mi 11 sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh e sarà dotato di un caricabatteria capace di supportare la ricarica rapida a 55W.

Batteria e ricarica rapida, dunque, insieme al display e al processore saranno tra i punti forti dei nuovi dispositivi Xiaomi. Sappiamo già, infatti, che il colosso adotterà il nuovo Snapdragon 888 e che i dispositivi presenteranno un display con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz.

La data di presentazione dei nuovi smartphone Xiaomi non è stata ancora comunicata ma tenendo conto delle notizie diffuse in rete fino a questo momento pare che il lancio potrebbe avvenire nel mese di gennaio.