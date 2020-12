Comet è senza freni, nell’ultimo volantino l’azienda è riuscita a lanciare una lunghissima serie di offerte e di sconti che possono aiutare gli utenti a spendere poco su ogni singolo acquisto effettuato, senza sentirsi limitati nella qualità dei prodotti da acquistare.

Come sempre accade quando parliamo di Comet, anche in questo caso la campagna promozionale risulta essere disponibile sia nei punti vendita in Italia, che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Le spedizioni presso il domicilio, nel momento in cui l’utente spende più di 49 euro, sono da considerarsi completamente gratuite, senza limitazioni particolari per quanto riguarda la categoria merceologica coinvolta. Il volantino è da considerarsi valido, a patto che le scorte non si esauriscano in anticipo, fino al 13 dicembre 2020.

Non dimenticatevi delle nuove offerte Amazon e dei codici sconto gratis, disponibili sul nostro canale Telegram.

Comet: questi sono i prezzi da non perdere di vista

Con Comet il risparmio è assicurato su ogni singolo acquisto effettuato, a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, il consiglio è di puntare subito ai prodotti più interessanti in assoluto, come il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, uno smartphone da sempre molto desiderato, ma ritenuto troppo costoso. Oggi ha una prezzo ancora elevato, però più abbordabile, la versione no brand potrà essere acquistata con un esborso finale di 1149 euro.

Per puntare verso il miglior rapporto qualità/prezzo, invece, ecco arrivare l’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, lo smartphone che tutti desiderano e che tutti vorrebbero acquistare, oggi disponibile a 579 euro.

Questi sono solamente piccoli esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Comet, aprite le pagine inserite qui sotto per ogni altro dettaglio.