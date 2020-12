MediaWorld riesce a raggiungere, e superare, il livello delle offerte di Unieuro, con una campagna promozionale davvero molto interessante, nonché disponibile per ogni singolo utente sul territorio nazionale. I prezzi sono bassi e sono applicati sull’intero catalogo aziendale.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi data l’introduzione, possono essere completati anche sfruttando l’e-commerce di MediaWorld, attenzione però alle spese di spedizione, in questo caso sono a pagamento, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto (solo presso il proprio domicilio). In aggiunta, è sempre presente il Tasso Zero, la rateizzazione senza interessi, a patto che la spesa superi i 199 euro.

Non attendete oltre, recatevi subito sul nostro canale Telegram per ricevere codici sconto Amazon gratis e per scoprire le tantissime nuove offerte speciali.

MediaWorld: come funziona la campagna

Da MediaWorld gli utenti possono davvero trovare pane per i propri denti, con il volantino Sconto Subito, infatti, è prevista una riduzione immediata su ogni singolo acquisto effettuato, dipendentemente dal livello raggiunto. L’acquirente potrà aggiungere al carrello ciò che più desidera e, una volta giunto in cassa, godrà di uno sconto dal valore prestabilito.

I tagli attualmente disponibili sono i seguenti:

Su una spesa di almeno 2000 euro si parla di 300 euro di sconto.

si parla di di sconto. Su una spesa di almeno 1000 euro ed inferiore a 1999 euro, lo sconto sarà di 150 euro .

ed inferiore a 1999 euro, lo sconto sarà di . Su una spesa di almeno 750 euro ed inferiore ai 999 euro , lo sconto sarà di 100 euro .

ed inferiore ai , lo sconto sarà di . Su una spesa di almeno 500 euro, ed inferiore ai 749 euro, lo sconto previsto è di 50 euro.

Il volantino MediaWorld può essere scoperto nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.