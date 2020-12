Netflix è in assoluto la piattaforma di streaming video più utilizzata dagli utenti di tutto il mondo. Il materiale che possiamo trovarci è davvero immenso: si passa da serie Tv a film, da documentari a cartoni animati. Nella passata fase di lockdown, molte serie TV hanno raggiunto un record di ascolti che non avevano mai registrato prima di quel momento. Come abbiamo detto anche prima, sulla piattaforma possiamo trovare molte fiction, le quali vanno sicuramente per la maggiore. Oggi parleremo nel dettaglio di Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina: ecco le ultime novità a riguardo

La serie, che parla di occulto e magia, si sta per avviare verso la conclusione. Di fatto, pare che Netflix abbia già confermato che la quarta season sancirà anche la fine del ciclo narrativo. Ultimamente, c’è stata anche la pubblicazione del nuovo trailer, che ci avvicina inesorabilmente all’epilogo della fiction.

In questa nuova stagione, Sabrina e la sua congrega di streghe e compagni mortali dovranno difendersi dagli Orrori di Eldrich e forse evitare la fine del mondo, portandoci verso un finale pirotecnico. La serie sarà disponibile sulla piattaforma californiana dal 31 dicembre.

La serie ha avuto davvero un ottimo successo e la cancellazione arriva con non molta sorpresa dopo la quarta stagione. Ci sono diverse curiosità legate alla serie, tra queste quella molto particolare che riguarda la diatriba legale risalente al 2018, quando Netflix fu accusata di “uso improprio di divinità” dell’organizzazione religiosa “Il Tempio Satanico“.