Vodafone offre 3 nuove soluzioni fino a 100 giga ma a pochi utenti

Vodafone in questo momento è ancora il gestore da battere, soprattutto grazie alla sua qualità in termini di ricezione in giro per il continente. Non solo in Italia infatti questa azienda domina senza problemi, ma nell’intero continente europeo vista l’estensione della sua rete 4G.

Non è però più un mistero che la concorrenza sia migliorata nettamente dal punto di vista delle offerte telefoniche mobili. Durante gli ultimi due anni un’azienda in particolare ha dimostrato di avere le armi necessarie a portare via tanti utenti proprio a Vodafone. Stiamo parlando di Iliad, provider proveniente dalla Francia che ora fa paura un po’ a tutti. Per questo motivo Vodafone ha deciso di riprendersi gli utenti con tre promozioni davvero interessanti proposte sul mercato.

Vodafone: arrivano tre nuove promozioni ma solo per gli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga