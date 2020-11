La promozione Vodafone atta a fare un grandissimo regalo a tutti gli utenti è la Special Unlimited, la soluzione ideale per coloro che vogliono godere di tantissimi contenuti, senza essere minimamente costretti a spendere canoni mensili particolarmente elevati.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, è da considerarsi distribuita esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza potrà essere attivata solamente dai possessori di determinati pre-requisiti, quali sono la provenienza da uno specifico operatore telefonico, individuato in TIM, CoopVoce o Tiscali. La portabilità, all’atto della presentazione della richiesta, è sempre da considerarsi obbligatoria, come anche il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, a cui aggiungere 5,01 euro per la promozione in sè, per un totale quindi di 15 euro circa, con inclusi 5 euro di credito residuo.

Vodafone: la promozione è al solito fantastica

La promozione di Vodafone è a dir poco fantastica, prima di tutto per la sua capacità di fornire all’utente finale un bundle da 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancato da illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad ogni altro numero in Italia.

Tutto questo viene proposto previo pagamento di un canone fisso mensile di soli 9,99 euro, addebitato in automatico direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, è importante sottolineare quanto non sia necessario il pagamento tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile.

In ultimo, ricordiamo che non è presente un vincolo contrattuale di durata, di conseguenza l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone quando vorrà, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.