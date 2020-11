Rocket League ha già dimostrato che il calcio può funzionare anche con le auto. Ora, la domanda è stata espansa anche per un altro noto gioco mobile: Among Us. I modder voglio aggiungere le auto al sistema di gioco.

Invece di membri dell’equipaggio, le auto potrebbero presto uccidersi a vicenda. L’idea di giocare a calcio con le macchine era già piuttosto assurda, ma Rocket League ha dimostrato che può essere divertente. Ora un team di tre modder sta usando il folle gioco di sport e sta cercando di ricreare Among Us al suo interno.

Among Us stile Rocket League ? c’è già il progetto

Lethamyr, un membro del gruppo, ha presentato i risultati del loro progetto su Twitter e Twitch. Lui e il suo team sono già riusciti a ricreare la mappa “The Skeld” e tutte le risorse necessarie. Secondo le sue dichiarazioni, questa “piccola” parte del progetto ha richiesto più di 1.000 ore di lavoro.

Il modder spiega che vogliono replicare fedelmente il gameplay di Among Us, con crewmate e impostori. I primi devono completare alcuni compiti e allo stesso tempo trovare i traditori, mentre gli impostori devono eliminare l’equipaggio nascondendo la loro vera identità agli altri giocatori.

Al momento, purtroppo, non ci sono video del gameplay o demo riproducibili. Ci sono molte altre implementazioni di Among Us in 3D. Un modder coreano aveva già realizzato il titolo nel workshop di Overwatch. Un altro mostrava la mappa del gioco nel motore Unreal. E i fan della realtà virtuale possono giocare una versione nel programma VRChat.

Lo sviluppatore originale, tuttavia, ha recentemente annunciato i suoi piani per il futuro. Oltre a un sistema di account, apparirà presto una nuova mappa, che sarà più grande delle tre precedentemente disponibili.