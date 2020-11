Inutile stare a sottolineare quanto la tecnologia abbia ormai radici profonde nella vita di ognuno di noi, essa gioca un ruolo importante ormai in ogni campo dell’esistenza umana, da quello medico a quello più comune della routine giornaliera, tutto si può fare con la tecnologia.

Ovviamente la stessa va incontro ad un’evoluzione costante, che la rende sempre più efficiente e funzionale, con bassi impatti ambientali e una crescente autonomia che piano piano sta escludendo la supervisione umana, ritenuta come ultima frontiera da abbattere.

La top 10 di quest anno

Se quindi siete degli amanti del genere, di certo non potete perdervi la top 10 delle tecnologie più promettenti di quest anno, resterete sbalorditi:

Microaghi per iniezioni: Dalle dimensioni paragonabili a quelle di un capello, i microaghi potranno aiutare nell’iniezione di un farmaco rendendo il tutto completamente indolore, oppure potranno portare alla creazione di cerotti speciali in grado di far diffondere i principi attivi.

Fotocatalizzatori al CO2: I ricercatori hanno creato delle celle fotocatalizzatrici in grado di spezzare il legame forte tra ossigeno e carbonio e generare dunque del materiale solido.

Pazienti virtuali: I pazienti virtuali potranno dare una grossa mano nella formazione di nuovi medici, consentendo di simulare numerose patologie e quindi dare una formazione il più ampia possibile.

Mappatura spaziale e domotica: Immaginate una casa che sia interamente interconnessa con l’utente attraverso sensori e mappatura spaziale, certamente si tratterebbe di una utility incredibili soprattutto per utenti con disabilità, infatti si avrebbero luci che si accendono da sole o porte che si aprono in automatico.

Medicina digitale: la medicina digitale è il futuro, il contatto digitale tra paziente e medico aiuterà certamente a migliorare la sanità, consentendo una migliore personalizzazione delle terapie per curare i mali che ci affliggono.

Aviazione elettrica: il breakout della tecnologia elettrica è certamente una grandissima novità, presto potremo vedere l’arrivo dei primi voli carbonless, una grossa mano di salute all’ambiente.

Materiali a basso tasso di carbonio: Il miglioramento delle tecniche produttive sta abbassando incredibilmente le emissioni, una grande manna per la natura e soprattutto in tema surriscaldamento globale.

Sensori quantici: I sensori quantici permetteranno un fine calcolo dal punto di vista metrico attraverso l’uso di calcoli basati sulle dinamiche quantistiche subatomiche, essi consentiranno ad esempio la creazione di veicoli autonomi indipendenti.

Idrogeno come energia verde: il tema caldo sotto tutti i punti di vista, l’idrogeno infatti potrebbe essere la via risolutiva al problema energetico del pianeta, consentendo la produzione di corrente senza emissioni e in quantità illimitate.

Sintesi completa del genoma: Questa ultima grande tappa della medicina, consentirà la mappatura completa del genoma e la sintesi di ogni proteina da esso codificata, si tratterebbe di un passo dalle enormi potenzialità su tutti i fronti della medicina.