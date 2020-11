Il volantino Comet è una meraviglia assoluta, una campagna promozionale senza precedenti che promette un risparmio incredibile su ogni acquisto che l’utente deciderà di effettuare, indipendentemente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Con la soluzione corrente, Comet prova ad accorciare incredibilmente le distanze dalle dirette rivali, offrendo all’utente enormi possibilità di acquisto su ogni singolo modello incluso in catalogo. Le compravendite potranno effettivamente essere completate anche online, sfruttando quindi l’e-commerce aziendale, ed ottenere la spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che l’ordine sia superiore ai 49 euro.

Comet: questi sono i prezzi da non perdere

I prodotti su cui vogliamo attirare la vostra attenzione sono sostanzialmente due: Samsung Galaxy S20+ e Apple iPhone 11. Nel primo caso parliamo di un dispositivo di altissimo livello, lanciato sul mercato nel corso della primavera del 2020, e caratterizzato da tantissime specifiche da vero e proprio top di gamma. Il deprezzamento temporale lo ha portato oggi a costare solamente 699 euro, una cifra da non lasciarsi assolutamente sfuggire per nessun motivo al mondo.

Discorso simile per quanto riguarda l’Apple iPhone 11, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, data la sua popolarità sul mercato nazionale, proposto nel periodo corrente a 599 euro, in versione completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Questi sono i due modelli da non perdere di vista per quanto riguarda la telefonia mobile, ma comunque va detto che sono presenti anche tantissimi altri sconti interessanti legati a categorie completamente differenti, di conseguenza aprite le pagine qui sotto per maggiori informazioni.