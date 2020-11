Euronics senza rivali sul territorio italiano, grazie al nuovo volantino l’azienda riesce a superare di gran lunga tutte le offerte delle dirette concorrenti, arrivando a scontare un elevato numero di prodotti al giusto prezzo finale.

In netto contrasto con le precedenti soluzioni viste nei negozi in Italia, la corrente campagna promozionale punta ad essere universale, in altre parole ogni cliente sul territorio vi potrà accedere indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione. Gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, con possibilità di optare anche per una rateizzazione senza interessi, chiamata altresì Tasso Zero, indipendentemente dalla soglia di spesa.

Euronics: queste sono le offerte migliori del momento

Il prodotto di punta dell’intera campagna promozionale di Euronics, è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno degli smartphone più scontati del mese di Novembre, proposto ad ogni consumatore a 699 euro. Il prezzo è assolutamente favorevole e da consigliare ad occhi chiusi a tutti coloro che sono alla ricerca di un top di gamma, senza troppo badare a spese.

Volendo invece virare verso una soluzione più economica, allora è possibile appoggiarsi direttamente sullo Xiaomi Mi 10 Lite, un buon low cost, proposto nel periodo a 349 euro, caratterizzato da un ottimo display e dalla connettività 5G.

Il volantino Euronics è ricco anche di tantissime altre offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi alle pagine elencate nel nostro articolo, per conoscerle da vicino e scoprire ogni singolo prezzo.