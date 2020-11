Vodafone: nuove offerte pronte per dicembre con 100 giga in 4G

Vodafone continua a stupire viste le grandi innovazioni che sono state programmate per i prossimi anni anche dal punto di vista infrastrutturale. Il colosso anglosassone è diventato tale grazie però alle sue offerte mobili, le quali continuano oggi a detenere il primato in Italia.

Non ci sono infatti i gestori che nutrano un pubblico così folto come Vodafone, anche se qualcuno ultimamente è riuscito a mettergli i bastoni tra le ruote. Iliad infatti ha rubato tanti utenti proprio all’azienda colorata di rosso, la quale sta provando in ogni modo a recuperarli. Il tutto potrebbe concretizzarsi con l’arrivo delle tre offerte dedicate agli ex utenti, le quali arrivano fino a 100 giga.

Vodafone a sorpresa svela tre promozioni per provare a far rientrare gli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga