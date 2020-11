The Witcher, Dark, STRANGER THINGS: previsioni sulle nuove uscite

Netflix non lascia di certo la vittoria al virus pandemico che ha messo in ginocchio il mondo intero, anzi. Nonostante il Coronavirus la famosa piattaforma renderà prezioso il mese di novembre con delle nuovissime serie tv e non solo. Tra i possibili rinnovi notiamo The Witcher, Dark, Stranger Thing ed anche delle opere cinematografiche mai viste prima. Qui di seguito il programma del mese:

martedì 24 novembre

Elegia Americana

mercoledì 25 novembre

Qualcuno salvi il natale 2

venerdì 27 novembre

La belva

The Witcher, Dark, STRANGER THINGS: arrivano grandi notizie

Iniziamo dalla più attesa in assoluto, nonché Stranger Things. Questa ha subito le continue pressioni del Covid, il quale l’ha costretta a bloccare le riprese. Quali sono le novità dopo mesi e mesi dall’arrivo del virus per quanto riguarda la quarta stagione? La buona notizia è che arriverà nella seconda metà del 2021.

Stessa cosa anche per The Witcher, che come Stranger Things si è dovuta fermare per vari mesi prima di far ripartire il set. Pertanto, secondo quanto afferma il sito di insider Redanian Intelligence, lo stop è stato breve e la troupe è già tornata al lavoro dirigendosi a Reading, cittadina presente nel sud del Regno Unito. Ciò significa che la serie tv tornerà ma non prima di febbraio del 2021.