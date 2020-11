I nuovi clienti WindTre aventi età massima 20 anni e i nuovi clienti aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di attivare delle incredibili offerte, disponibili a partire da soli 9,99 euro al mese. Le due offerte a cui si fa riferimento sono:

la WindTre Student Easy Pay

la WindTre Young Easy Pay

Passa a WindTre: le offerte con 80 GB a partire da 9,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Student Easy Pay è rivolta esclusivamente ai clienti under 20, i quali possono ottenerla andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 9,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La tariffa WindTre Young Easy Pay, invece, è rivolta esclusivamente ai clienti under 30, i quali possono ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. In questo caso il costo di rinnovo ammonta però a 11,99 euro al mese.

Le due offerte, essendo disponibili in versione Easy Pay, richiedono il pagamento delle spese previste tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente, carta conto.

I nuovi clienti possono effettuare l’attivazione anche online, effettuando l’accesso al sito ufficiale del gestore e portando a termine l’acquisto della nuova SIM che viene spedita tramite corriere senza dover andare incontro a spese di spedizione.

WindTre non si limita a garantire degli ottimi contenuti a costi economici. I clienti under 20 e under 30 che richiedono l’attivazione di una delle offerte qui citate, infatti, hanno anche la possibilità di ricevere in regalo il videogioco MotoGP 20.