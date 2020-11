WindTre conferma la sua strategia commerciale anche in queste settimane centrali di Novembre. Il provider arancione vuole ampliare ancora di più il suo bacino di clienti ed ha pensato ad alcune promozioni strategiche per acquisire pubblico da altri operatori.

Tutti gli ex clienti di WindTre, così come tutti coloro che sono attualmente abbonati con TIM, Vodafone ed Iliad potranno beneficiare dell’iniziativa chiamata WindTre Star+.

WindTre contro tutti: la promozione da 100 Giga è la migliore

WindTre Star+ mette a disposizione di tutti gli utenti che fanno richiesta soglie di consumo molto ampie. I clienti avranno quindi a loro disposizione 100 Giga per navigare senza limiti sotto rete 4G con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese.

In linea con la strategia commerciale messa a punto negli scorsi mesi, anche la WindTre Star+ si configura come un’offerta winback. Per la promozione valgono quindi condizioni speculari ad alcune offerte già presentate in passato: l’iniziativa non può essere attivata online ma soltanto in uno store ufficiale del gruppo, previa la portabilità dell’attuale rete da altro operatore.

La WindTre Star+ si inserisce nel novero delle numerose promozioni low cost dedicate alla telefonia mobile. L’obiettivo principale del gestore arancione, con questa tariffa, è proporre un’alternativa valida alla Giga 50 di Iliad. A parità di prezzo, per entrambe le ricaricabile c’è un costo mensile di 7,99 euro, l’offerta di WindTre è migliore per quanto concerne le soglie di consumo con un rapporto di 100 Giga internet contro i 50 di Iliad.