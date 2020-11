Le truffe continuano a mettere in pericolo gli individui, i quali si trovano invasi da questi tentativi di frode letteralmente da ogni angolo: messaggi, email, pop pubblicitari ed ora persino attraverso le telefonate! Racchiusi sotto il termine “vishing“, tutti gli inganni che vengono realizzati per mezzo di chiamate telefoniche si configurano come i potenzialmente più dannosi visto che mirano a colpire utenti come anziani o giovani che ancora non hanno affondato le radici nella quotidianità e nella vita.

Nonostante cadere vittima di queste truffe sia abbastanza semplice, esistono ad ogni modo dei trucchetti per evitare di vedere i propri risparmi sparire a causa di qualche truffatore: interessati a sapere quali sono? Scopriamolo di seguito.

Vishing: attenzione alle truffe che vengono effettuate anche attraverso le telefonate

Attualmente in rapida diffusione, il vishing è difficile da individuare visto che punta a mettere il soggetto in allarme e a reagire senza pensare. Facendo l’esempio del tentativo di frode che vede la dogana chiamarvi sul vostro numero per confermare i dati di pagamento così da estorcere informazioni e commettere ulteriori reati, è subito intuibile come tale modalità operi.

Ciononostante, evitare di rimanere intrappolati in qualche telefonata del genere è possibile ricordandosi sempre che: