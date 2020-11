Wahoo, società nota per le sue biciclette intelligenti e i cosiddetti smart trainer, ha finalmente lanciato il suo nuovo smartwatch. Wahoo Elemnt Rival è senza dubbi degno dei suoi rivali, persino Garmin, sebbene sia mirato ad una categoria di consumatori specifica.

Il nuovo dispositivo proposto da Wahoo è incredibile perché consente di rilevare automaticamente se si sta praticando nuoto, ciclismo o corsa, senza mai interrompere l’allenamento. Costa 349,99 dollari, più o meno in linea con altri orologi che offrono caratteristiche simili. Se accoppiato a uno degli strumenti per bici Smart di Wahoo, le informazioni sono trasmesse in automatico. Durante l’allenamento, tutte le informazioni vengono memorizzate e sono visibili anche sulla bici in modo che gli atleti riescano a notare i progressi con facilità.

Wahoo Elemnt Rival: nuovo smartwatch per tracciare i progressi del proprio allenamento senza alcuna pausa

Hawkins dichiara di esserci concentrata sulla realizzazione di uno smartwatch da triathlon, “perché nessuno lo ha ancora fatto bene”. Wahoo arriva un po’ tardi nel mercato degli smartwatch, e la concorrenza non è facile da battere, che sia Apple o Garmin. Tuttavia, questo smartwatch ideato da Wahoo non è uno smartwatch come gli altri, molto lontano senza dubbi da quelli realizzati da Apple. Allo stesso tempo è lontano anche da Garmin, poiché pur essendo uno smartwatch pensato per allenarsi lo è solo per una categoria specifica di atleti.

Il dispositivo dovrebbe durare 24 ore in modalità GPS, o 14 giorni se viene utilizzato in modalità standard. “Quando ti prepari per le gare, devi essere in grado di concentrarti su ciò che stai facendo al cento per cento”, dichiara Alastair Brownlee. “Element Rival mi aiuta a tenere traccia di tutti i miei parametri durante una sessione di allenamento senza distrarmi dalle prestazioni al meglio delle mie capacità, sia in acqua, in bici o durante la corsa“.