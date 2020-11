Una delle versioni DC più attese del 2021 non è un nuovo film o spettacolo: è la rielaborazione di Zack Snyder del tanto diffamato film del 2017 Justice League.

Snyder sta realizzando una nuova versione di quattro ore del film, che mescola materiale inedito con filmati appena girati.

Uno degli attori che è tornato per le riprese è l’attore di Flash, Ezra Miller, e Snyder ha rivelato di aver girato le sue nuove scene sul set del prossimo film Animali fantastici. Parlando con Beyond the Trailer , Snyder ha spiegato che non era in grado di volare nel Regno Unito per filmare Miller, quindi ha chiesto alla troupe di Animali fantastici di dare una mano.

“Ho dovuto riprendere Ezra mentre stavamo facendo questo piccolo”, ha detto. “Sai, è in Animali fantastici, e questo è a Londra, e sfortunatamente non stavamo andando a Londra. Mi sarebbe piaciuto farlo. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di prenderlo su uno Zoom, e la troupe di Animali fantastici, ho inviato loro questi disegni. Ero tipo, ‘Ok, questo è quello che deve fare, questo è dove si trova.’ ”

Snyder ha anche parlato dei problemi nel trovare i vari costumi dei supereroi delle riprese del 2017 per gli attori da indossare nelle riprese. “Erano dappertutto”, ha detto. “Nei musei e cose del genere. Abbiamo dovuto strapparli da lì. Uno dei cappucci che abbiamo indossato si è appena strappato a metà!”

Justice League di Zack Snyder sarà presentato in anteprima su HBO Max nel 2021. Il regista ha confermato che uscirà come una serie limitata di quattro episodi, oltre che come film indipendente. Il primo trailer è stato rilasciato durante DC FanDome ad agosto.

Per quanto riguarda Animali fantastici 3, è stato riferito all’inizio di questo mese che Johnny Depp ha lasciato il film. Depp ha interpretato il personaggio malvagio del titolo in The Crimes of Grindelwald del 2018 e aveva già iniziato a girare il terzo film. Tuttavia, a seguito del fallimento della sua causa per diffamazione contro il quotidiano britannico Sun, la Warner Bros gli ha chiesto di uscire dalla produzione.

Secondo quanto riferito, la star di Hannibal e Rogue One, Mads Mikkelsen, è in trattative per assumere il ruolo. Animali fantastici 3 uscirà a luglio 2022.