Carrefour prova ad assecondare le richieste della community italiana con il lancio di nuove offerte speciali e sconti sempre più alla portata di ogni singolo utente sul territorio nazionale, fornendo nel contempo l’accesso a prodotti di altissima qualità generale.

Per essere il più universale possibile, il volantino corrente è stato ufficialmente reso disponibile in ogni negozio dislocato sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni a location o scorte relativamente ridotte. Come tutte le campagne promozionali di Carrefour, anche la corrente non sarà fruibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Carrefour: questi sono i nuovi sconti da impazzire

L’idea di Carrefour è stata di affidarsi direttamente ad una serie di prodotti che rientrano nella fascia dei 300 euro di prezzo finale, per questo motivo non vi parleremo di top di gamma, ma di modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Uno dei suddetti è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un buonissimo smartphone tramite il quale l’utente può godere della connettività 5G e di un processore Qualcomm Snapdragon, dietro il pagamento di una cifra non particolarmente elevata, a tutti gli effetti saranno necessari solamente 299 euro per il suo acquisto finale.

Più economici sono invece Samsung Galaxy A51 e Xiaomi Redmi Note 9S, due prodotti il cui prezzo non supera i 249 euro, e sono qualitativamente inferiori al suddetto. Di seguito, invece, trovate il dettaglio delle offerte tecnologiche di Carrefour, raccolte nella galleria fotografica (cliccate sull’immagine per visualizzarla in alta definizione e scoprirla in anteprima).