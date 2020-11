Non è ancora arrivato dicembre ma già si inizia a parlare dei nuovi giochi messi a disposizione degli abbonati Playstation Plus. Il servizio in abbonamento oltre a dare l’acceso alle funzioni multiplayer mette a disposizione degli utenti due giochi gratuiti, alle volte tre, da scaricare sulla propria console. Nel mese di novembre ad esempio l’offerta prevede due ottimi giochi; il primo “La terra di mezzo: L’ombra della guerra“, è il secondo capitolo della saga videoludica ambientata nell’universo fantasy ideato dal maestro J.R.R. Tolikien, proponendo una storia alternativa ambientata prima dei fatti del signore degli anelli.

Particolarmente interessante anche il secondo gioco a disposizioni; parliamo di “Hollow Knight” metroidvania prodotto da Team Cherry, questo capolavoro indie non ha nulla da invidiare alle produzioni tripla A grazie ad un reparto artistico di prim’ordine sia per quanto riguarda il comporto grafico che quello sonoro; un must per tutti gli appassionati.

Playstation Plus: cosa aspettarsi a dicembre

Passando invece alle possibili proposte di dicembre gli indizi portano a pensare che almeno uno dei due giochi possa essere uno dei titoli del catalogo Playstation Now. Tra questi i maggiori sospetti ricadono su tre titoli; tra questi i maggiori indiziati sono: Watch Dogs 2, Shadow of the Tom Rider e Control.

Malgrado il recente lancio dell’ultimo capitolo del franchise Ubisoft il maggiore indiziato sembrerebbe il terzo atto della storia sulle origini di Lara Croft; a far pendere la bilancia verso le avventure dell’archeologa più famosa tra gli appassionati di videogame l’anzianità del titolo, rilasciato ormai più di tre anni fa.