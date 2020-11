Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, l’attesissimo Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe arrivare senza la S Pen, ovvero ciò che lo contraddistingue da altri modelli, nonostante sia dotato del supporto.

Le novità principali riguardano le differenze tra i vari modelli: Galaxy S21 e Plus perderanno infatti lo schermo dai bordi curvi che fin da S6 Edge è stata una caratteristica distintiva della serie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S21 Ultra arriverà probabilmente senza S Pen

I render filtrati di recente tuttavia non mostravano alcun alloggiamento per lo stilo, e quindi l’ipotesi sembrava tramontata. Ma un tweet del celebre leaker Ice universe oggi torna a far discutere, suggerendo anche una possibile spiegazione che tiene insieme tutte le informazioni di cui disponiamo.

S21 Ultra supporterà la S Pen, e di questo Ice universe è certo. Ma attenzione: il fatto che la supporti non implica che debba integrarla, specie in questo momento storico, dove da iPhone 12 in avanti il contenuto delle confezioni potrebbe farsi sempre più scarno. E infatti anche di S21 si dice che potrebbe arrivare senza il caricabatterie e le cuffie.

Quindi Samsung venderebbe S Pen separatamente, magari assieme a delle cover in grado di fornirle un alloggiamento: attualmente sono solo ipotesi, ma nella custodia che abbiamo già avuto modo di vedere effettivamente a lato c’è una clip che sembra poter fungere da sede per lo stilo.

Uno scenario che avrebbe senso anche rispetto alle indiscrezioni che con insistenza parlano di una serie Note vicina al pensionamento, a favore dei pieghevoli come il prossimo Z Fold 3 che ne raccoglierebbero il ruolo e il concetto: sarebbero cioè quei flagship senza compromessi e con una superficie dello schermo superiore agli altri smartphone. Staremo a vedere più avanti.