Il colosso cinese Huawei sta cercando dei collaudatori che avranno la possibilità di provare e recensire i nuovi prodotti in uscita sul mercato italiano. Il programma si chiama “Try & Stay” ed è partito lo scorso 13 novembre.

Huawei sceglierà tre membri della sua community attraverso una selezione che avrà luogo dal 13 novembre al 6 dicembre. Scopriamo insieme cosa fare per poter partecipare.

Huawei lancia il nuovo programma Try & Stay per diventare recensori dei propri prodotti appena usciti

Per poter essere scelti, i futuri collaudatori dovranno convincere Huawei tramite le risposte date in un questionario pensato specificamente per l’iniziativa. Huawei darà il suo verdetto l’8 dicembre. Il primo Try & Stay riguarderà lo smartphone P Smart 2021. Dopo la selezione dei tre membri, Huawei consegnerà loro il dispositivo per circa cinque settimane.

Al termine della prova, i collaudatori dovranno scrivere una recensione di P Smart 2021, focalizzandosi sull’aspetto che avranno ritenuto più interessante. Huawei non ha però intenzione di fermarsi qui. Dopo P Smart 2021, il Try & Stay sarà esteso ad altri prodotti, tra i quali ha già elencato Freebuds Pro, Watch GT 2 Pro e Mate 40 Pro. Vi ricordo che quest’ultimo modello è lo smartphone Huawei più sostenibile di sempre. Huawei si è infatti impegnata per ridurre del 28% gli imballaggi in plastica e diminuire del 90% la documentazione cartacea inclusa nella confezione, eliminando anche la garanzia.

A questo indirizzo è possibile raggiungere la pagina della community Huawei legata all’iniziativa e, compilando il questionario indicato alla fine della pagina, provare a diventare un giornalista di tecnologia per cinque settimane. Che dire, tentar non nuoce, non vi resta che visitare la pagina ufficiale dedicata per poter partecipare alle selezioni, e perché no, essere scelti.