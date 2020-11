CoopVoce: nuove offerte a partire da 4 euro e aggiornamento per gli utenti

CoopVoce ha intrapreso un percorso ormai mirato: l’obiettivo è quello di diventare uno dei migliori gestori in assoluto. Da ormai diverso tempo tutto è cambiato con l’azienda che ha modificato i contenuti delle sue promozioni rendendole sempre più appetibili.

Ci sono infatti minuti, SMS e giga in quantità, il tutto misto a prezzi da prima in classifica. CoopVoce ha mostrato infatti offerte a ripetizione sul sito ufficiale, dove gli utenti si sono fiondati in massa e dove continuano a tenere tutto in monitoraggio. L’obietti però è anche quello di migliorare la qualità della ricezione proprio come affermano i vertici.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: queste due nuove offerte sono agli sgoccioli, ecco la ChiamaTutti 10 e la Easy

Sul sito ufficiale gli utenti che vogliono attualmente cambiare gestore possono trovare due soluzioni molto diverse tra loro ma ugualmente convenienti. La prima è la ChiamaTutti Easy, promo che dalla sua ha 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web per soli 4,50 euro al mese.

Segue la ChiamaTutti TOP 10 con minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è 9 euro al mese.