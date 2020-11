Netflix è senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming più famosa di tutto il pianeta, la piattaforma californiana grazie al suo catalogo completissimo e soprattutto in costante aggiornamento, vanta una platea di utenti a dir poco incredibile, tutti conquistati dall’incredibile qualità del sito rosso.

Ovviamente ciò ha di diritto elevato Netflix nell’olimpo dei siti di streaming, portandola ad avere un nome di rilievo e anche ad essere quotata in borsa, un traguardo riservato solo ai grandissimi del mercato, indice di una popolarità estrema.

A quanto pare però tutto ciò nasconde anche un lato oscuro, infatti il buon nome di Netflix spesso si rende involontariamente protagonista di truffe ideate per derubarvi, le quali sfruttano la popolarità e il peso dell’azienda per cercare di aumentare la credibilità e truffare più facilmente gli utenti, un po’ come sta accadendo ultimamente, in molti infatti ci hanno segnalato una mail truffaldina che sta circolando prepotentemente.

Non date retta a questa mail

Nel caso doveste incappare in una mail come questa, cestinatela immediatamente, dal momento che si tratta di una truffa bella e buona pensata per rubarvi l’account e i dati della carta in esso registrata.

Se doveste seguire i passi indicati infatti, oltre che ad un tentativo di phishing diretto, andrete a finire su una falsa pagina di Netflix ove tutto ciò che digiterete verrà registrato e inviato al truffatore che vi sta attaccando, cosa che poi ovviamente gli permetterà di accedere ad account Netflix e carta di credito con molta facilità, l’esito poi sarebbe scontato da aggiungere.