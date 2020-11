La versione più grande e quella mini del nuovo iPhone – rispettivamente iPhone 12 Pro Max e 12 Mini – sono finalmente in vendita e Apple esorta i consumatori ad acquistarli online.

I nuovi iPhone sono in vendita solitamente da metà settembre. Tuttavia, il set completo della nuova serie che include la variante Max più grande e quella Mini più piccola è stato rilasciato in questi giorni, due mesi dopo. iPhone 12 e 12 Pro sono stati messi in vendita verso la fine di ottobre, ma Pro Max e Mini, che sono il più grande e il più piccolo iPhone di sempre, si sono fatti attendere.

iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini arrivano sul mercato, Apple consiglia di acquistarli online

Apple ha consigliato ai suoi clienti di acquistare i nuovi dispositivi online piuttosto che in negozio per fronteggiare la pandemia ed eseguire pagamenti contactless. In molte città, l’azienda offre la consegna in giornata. Coloro che si recano di persona a prendere il modello prescelto possono ugualmente effettuare il proprio ordine ma nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per garantire il distanziamento sociale. Oltre alla distanza di almeno un metro, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e anche il controllo della temperatura. Inoltre, solo un numero limitato di persone possono varcare la soglia dei negozi fisici, per consentire il rispetto delle distanze.

Ciò implica anche dei tempi d’attesa più lunghi del previsto. Solitamente le file fuori dagli store dell’Apple sono piuttosto lunghe quando c’è un nuovo dispositivo sul mercato. Dunque, nel rispetto della propria salute e quella altrui l’azienda incita chiunque a preferire gli acquisti online almeno durante questo periodo cruciale.