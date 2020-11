Bennet apre le porte dei propri negozi agli utenti pronti a tutto pur di raggiungere l’acquisto della tecnologia, proponendo prezzi sempre più alla portata e sconti specialissimi su tantissimi dispositivi attualmente disponibili in catalogo.

L’attenzione al dettaglio contraddistingue le ultime campagne promozionali di Bennet, ora pronta a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, dopo aver convinto pienamente anche nel commercio di beni di prima necessità. Con il volantino corrente sarà possibile raggiungere l’acquisto di smartphone o similari in ogni negozio fino al 25 novembre, senza doversi minimamente preoccupare delle scorte effettivamente disponibili.

Gli interessati all’acquisto, inoltre, potranno affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento senza interessi direttamente dal proprio conto corrente bancario.

Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali.

Bennet: con le nuove offerte è facile risparmiare

Risparmiare con Bennet è diventato molto più semplice, grazie alla presenza di offerte speciali applicate sui modelli di punta del periodo corrente. Osservando da vicino la campagna spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, l’ultimo modello della serie Galaxy giunto sul mercato italiano, acquistabile alla modica cifra di 549 euro.

Interessanti sono anche le proposte a prezzi decisamente ridotti, del calibro di Apple iPhone 8 in vendita a 299 euro, ma passando anche per Samsung Galaxy A71 proposto alla stessa identica cifra, o Galaxy A20e a 119 euro, per finire con l’altro low cost dell’azienda sudcoreana, il Galaxy A21s in vendita a 149 euro.

Per scoprire da vicino il volantino Bennet dovete aprire la pagina che trovate inserita qui sotto.