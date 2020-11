Postepay: incredibile truffa phishing mette a rischio i conti degli utenti

Postepay è un supporto messo a disposizione per fornire l’opportunità di conservare dei risparmi o magari di effettuare varie operazioni con il proprio conto. Sono tantissimi gli utenti che utilizzano questa carta, sia nella sua versione prepagata che nella versione carta di debito, la quale è diventata una delle più utilizzate in assoluto. Allo stesso tempo in tanti hanno la credenza che la Postepay sia una delle carte più bersagliate dalle truffe e questo è vero.

Ovviamente il tutto non è dettato dalla carenza di sistemi di sicurezza adeguati, i quali nel caso di questa azienda sono tra i migliori in assoluto. Purtroppo sono tanti gli utenti alle prime armi che non conoscendo le truffe concedono i propri dati abboccando così ai cosiddetti tentativi di phishing.

Postepay: ecco il nuovo messaggio che sta mettendo in difficoltà tantissimi utenti in Italia

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!