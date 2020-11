Uno degli svantaggi delle cuffie TWS è chiaramente la facilità con cui spariscono. A differenza delle cuffie cablate o persino delle cuffie wireless collegate tramite un archetto da collo, le opzioni TWS come AirPods Pro sono costituite da singoli auricolari che possono semplicemente cadere nelle fessure e perdersi per sempre. Tuttavia, Panasonic sta collaborando con una compagnia ferroviaria in Giappone per sviluppare una sorta di soluzione.

In Giappone, le compagnie ferroviarie stanno lavorando per risolvere un problema, che riguarda la caduta delle cuffie nei binari ferroviari.

Secondo JR East, ci sono stati circa 950 casi di auricolari caduti in 78 stazioni ferroviarie a Tokyo tra luglio e settembre 2020. Questi costituiscono un quarto di tutti gli articoli abbandonati nelle stazioni ferroviarie.

Gli oggetti vengono solitamente recuperati con strumenti manuali di presa, ma le dimensioni ridotte delle cuffie TWS rendono questa sfida ardua.

Pertanto, gli operatori ferroviari hanno chiesto ai passeggeri di fare attenzione con le cuffie e di evitare di farle cadere durante lo sbarco / imbarco sui treni. Ciò è dovuto al metodo “gravoso” che i funzionari devono impiegare per recuperare questi dispositivi, spesso dopo l’ultimo treno della giornata.

Nel frattempo, Panasonic e JR East stanno collaborando per sviluppare un dispositivo che raccoglierà queste cuffie, con un design simile a un’aspirapolvere. Questo presumibilmente raccoglie queste cuffie perse “molto più velocemente” rispetto all’alternativa manuale, anche se non abbiamo molte più informazioni sulle specifiche effettive del prodotto.

Per ora, il nuovo dispositivo di Panasonic è in fase di test presso la stazione ferroviaria di Ikebukuro nel nord di Tokyo. Le prove iniziali sembrano essere positive, anche se i funzionari avvertono che i clienti dovrebbero comunque chiedere al personale ferroviario di aiutare con gli articoli lasciati. La prossima volta che sarai a Tokyo, potresti notare che i funzionari usano un’aspirapolvere sui binari, ma non far cadere gli AirPod per sbaglio.