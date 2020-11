Una della piattaforme Google certamente più apprezzata da parte degli utenti è sicuramente Google Maps, l’app infatti, viene ogni giorno in soccorso di tutti gli automobilisti costretti ad affrontare le piccole odissee che la guida porta con se.

La piattaforma ovviamente risulta sempre in costante aggiornamento, questo grazie alla forte attenzione prestata da Google, la quale cerca sempre di mantenere le proprie app arricchite di funzionalità all’ultimo grido, stabili e soprattutto efficaci.

L’ultimo aggiornamento ha introdotto la possibilità di visualizzare sulla mappa lo stato dei contagi in diretta nelle varie zone per cercare di evitare il passaggio in luoghi focolaio del virus.

Ma neanche il tempo di arrivare, che già un altro aggiornamento inizia a far parlare di se, l’app presto si aggiornerà nuovamente e porterà con se tante novità, vediamo insieme i dettagli.

Ecco cosa porterà l’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento, attraverso il proprio teardown, ha fatto si che si potesse dedurre cosa porterà l’app in futuro, in particolare, è emerso che il team di sviluppo sta lavorando per portare svariate novità, tra cui emerge su tutte però l’integrazione in Maps della modalità di Guida Assistant, eccovi uno screenshot trapelato.

Come se non bastasse poi, secondo le indiscrezioni ad accompagnare questa novità ci sarà anche la possibilità di effettuare il cambio lingua all’interno dell’interfaccia utente di Maps, potendo dunque modificare anche la lingua dell’assistente vocale integrato con il navigatore.

Le novità di cui stiamo parlando arriveranno con il prossimo aggiornamento, ciononostante esse sono ancora in fase di sviluppo, dunque ci sarà ancora un po’ d’attendere per vederle arrivare sugli smartphone.