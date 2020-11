Mancano ancora diversi giorni al Black Friday, evento ormai atteso in Italia e in tutto il mondo da milioni di persone. Ma sono tante le aziende che, a causa del Coronavirus, hanno deciso di anticipare qualche offerta per evitare che si vadano a intasare i negozi e soprattutto la filiera dei corrieri durante poche giornate. ePrice ha deciso di proporre un’offerta veramente interessante, che prevede l’acquisto di due prodotti tra le categorie proposte e di riceverne un terzo al costo di 1€. Ma vediamo i prodotti più interessanti!

Black Tris anticipato da ePrice

Nella prima fase di scelta si potrà navigare tra una serie di prodotti principalmente dedicati ai grandi elettrodomestici come frigoriferi, cucine, lavatrici. Tra i tanti marchi in offerta troviamo Whirpool, Lg, Samsung e molte altre, per una scelta per tutte le tasche e tutti i gusti.

Nella seconda fase di scelta si dovrà selezionare un dispositivo hi-tech. Presenti moltissimi prodotti tra Smart Tv, Tablet e Pc fissi e portatili. Tra le offerte più interessanti ci sono:

SAMSUNG TV Led Ultra HD 4K 75″ UE75TU8070UXZT al prezzo di 1249€, con un sconto di 350€ dal prezzo di listino;

SHARP TV Led Ultra HD 4K 55″ 55BJ2E al prezzo di 459€ con un sconto di 150€;

LENOVO Notebook 2 in 1 Yoga C640-13IML 13.3″ al prezzo di 969,90€, con un sconto di 330€.

Ma arriviamo finalmente alla fase 3, con la scelta del prodotto da acquistare a solamente 1€. A disposizione moltissimi prodotti, come ad esempio l’Amazfit Stratos 3 dal valore di 179,90€, la Playstation 4 slim dal valore di 299,90€, un robot da cucina Kenwood dal valore di 289,90€ e molto altro, tra proiettori, tastiere musicali e monopattini.

