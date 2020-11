Tim è anche a novembre tra gli operatori telefonici più affidabili dell’intero mercato. Il gestore di telefonia mobile nato da Telecom Italia e poi evolutosi inglobando l’intera compagnia cerca sempre di rimpinguare le fila dei propri clienti; per riuscirci anche sta volta mette in campo tante promozioni con tantissimi minuiti per le chiamate, SMS e Giga per la navigazione in internet. Scopriamo le più interessanti.

Tim: le offerte per il mese di novembre

Tim Advance 4.5G: La promozione comprende al suo interno chiamate e SMS illimitati; per quanto riguarda la connessione internet invece sono compresi 40 Gigabyte di traffico con tecnologia, come lascia intendere il nome, 4.5G. Il costo mensile della promozione è di 19,99 euro al mese.

Tim Advance 5G: Anche in questo caso la promozione Tim comprende chiamate e messaggi illimitati; la differenze sta nella quantità di Gigabyte disponibili, ben 50, che per di più sfruttano la nuova tecnologia 5G. Il prezzo dell’offerta è di 29,99 euro mensili.

Tim Advance 5G Unlimited: Pacchetto all inclusive del gestore che comprende chiamate, SMS e Gigabyte illimitati; compresi nella promozione anche il servizio 5G e 250 minuti di chiamate verso l’estero. Per attivare la promozione andranno versati 39,99 euro al mese.