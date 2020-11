Se siete possessori di un Pixel 4 o un Pixel 4 XL è molto probabile che da alcune ore non riusciate più ad utilizzare l’Assistente Google. Nelle ultime ore, secondo alcune segnalazioni, sembra che cercando di attivarlo si venga messi davanti ad un messaggio.

Il messaggio in questione invita a “scaricare gli aggiornamenti per ricevere gli ultimi miglioramenti” perché “all’assistente occorrono ulteriori download”. Ecco tutti i dettagli.

Assistente Google KO sui Pixel 4

Una volta letto il messaggio, andando a premere su “avvia download” non succede niente e selezionando non ora non ci sarà possibile comunque utilizzare l’Assistente Google sul nostro Pixel 4. Dai nostri test sembra che il problema sia diffuso su tutti i Pixel 4 e 4 XL, ma vi lasciamo lo spazio nei commenti nel caso vogliate segnalarci esperienze diverse o se il problema dovesse presentarsi anche su smartphone differenti.

Se non vorrete aspettare una soluzione da parte di Google sappiate che dovreste poter risolvere rimuovendo gli aggiornamenti dell’app Google tramite il Play Store. Sicuramente un peccato anche perché negli scorsi giorni, grazie all’unione di Gboard e Google Assistant sono state annunciate delle novità anche per lo smartphone in questione (successivamente rimosse).

Esatto, perché Google stava per introdurre un’interessante novità per Gboard, la sua tastiera virtuale per dispositivi mobili, con il contributo di Google Assistant, il suo assistente vocale intelligente. Stiamo parlando della digitazione tramite dettatura vocale più veloce e più accurata grazie a Google Assistant. Solamente lo scorso 4 novembre 2020 il colosso di Mountain View ha deciso di rimuovere la funzione per tutti i dispositivi senza offrire una motivazione ai propri utenti.