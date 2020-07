Come abbiamo anticipato anche qualche giorno fa i Google Pixel 4 e i Pixel 4 XL sono purtroppo colpiti da un problema abbastanza grave, che sta mandando in tilt quasi tutti gli utenti che li possiedono.

Nel dettaglio stiamo parlando del fatto che il retro dello smartphone non starebbe più incollato alla scocca e, secondo il colosso di Mountain View non sarebbe colpa della batteria. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

I Google Pixel 4 sono colpiti da un problema molto fastidioso

A quanto pare anche diversi Pixel 4 e Pixel 4 XL sono entrati in empatia e hanno “messo su qualche chilo di troppo”. Il problema per loro però non consiste tanto nella famigerata prova costume, quanto nella preoccupazione che insinuano nei loro possessori, a meno di un anno dall’esborso di una somma consistente. Questi smartphone infatti, dal lato hardware hanno avuto diversi problemi col passare degli anni e dei modelli.

Ne sanno qualcosa i possessori di Pixel 4 e 4 XL che stanno notando uno scollamento del retro in vetro, come se l’interno di fosse allargato, espanso in qualche modo. Il problema sembra affliggere soprattutto la variante XL e pare che nella maggioranza dei casi la scollatura parta dall’angolo superiore sinistro. L’assistenza di Google finora sta sostituendo tutti i dispositivi interessati, ma non è detto che questa operazione sia risolutiva visto che la problematica potrebbe ripetersi anche sul nuovo dispositivo.

Il General Manager di una catena di negozi specializzati nelle riparazioni di smartphone ha affermato che la motivazione potrebbe essere in un connettore difettoso che causa l’ingrossamento della batteria, ma come anticipato anche precedentemente, Google ha risposto ufficialmente assicurando che la batteria non rappresenta un problema. Attualmente il problema non sembra essere risolto, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.