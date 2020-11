Iliad si candida ad un ruolo da protagonista anche in questo mese di Novembre. Il provider resta sempre sulla cresta dell’onda per quanto concerne il mercato della telefonia italiano. Al netto delle promozioni degli operatori concorrenti, Iliad può garantire al pubblico una tariffa molto solida come la Giga 50 con soglie senza limiti per chiamate ed SMS e 50 Giga internet. Tutto ad un costo di 7,99 euro al mese.

Iliad, la soluzione fai da te per dire basta ai problemi internet 4G

L’offerta commerciale di Iliad ha davvero pochi punti deboli. Se vi è però una criticità ancora irrisolta nella sua totalità dal gestore francese è l’affidabilità delle rete internet. Gli utenti di Iliad, ancora nelle settimane precedenti, hanno continuato a sottolineare alcuni problemi per la connessione internet. Specialmente in aree non urbane della nazione, si evidenziano disservizi per le reti 4G.

La causa di questo problema è oramai risaputa, anche dagli stessi clienti. A causa della sua giovane età, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre, Iliad ancora non può contare su antenne di proprietà sul suolo nazionale. Da qui proprio le anomalie di rete.

Per cercare di tamponare il problema, in attesa di uno sviluppo concreto delle infrastrutture, gli utenti di Iliad hanno scoperto una soluzione che potrebbe essere valida per le mancanze temporanee di copertura internet. In caso di problemi con il 4G, per tornare a navigare in rete è necessario passare alla connessione 3G. Attraverso il menù Impostazioni del proprio smartphone i clienti possono effettuare tale switch. Il 3G, al netto di minori performance, offre più affidabilità.