La nuova serie Samsung Galaxy S21 è ancora protagonista di notizie che ne riportano le probabili caratteristiche. In questi ultimi giorni abbiamo infatti avuto la possibilità di conoscere quelle che sono le specifiche della versione Plus, una delle tre varianti in cui sarà disponibile lo smartphone. Adesso un noto leaker ci permette di apprendere un’informazione davvero interessante su un altro modello, cioè la versione Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra: il dispositivo potrebbe essere dotato di cinque fotocamere!

I tre nuovi smartphone, il cui arrivo è attualmente previsto per i primi mesi del 2021, stanno suscitando parecchia curiosità. Da settimane ormai emergono sempre nuove notizie che ne riportano quelle che potrebbero essere le caratteristiche principali.

Sin dall’inizio maggiore attenzione è stata riservata al Samsung Galaxy S21 Ultra, la variante che potremmo definire più sofisticata per via di alcuni dettagli distintivi. Sullo smartphone in questione sono emerse non poche indiscrezioni: dalle principali che ritengono possibile sia dotato di S Pen; alle più recenti che riportano alcuni particolari riguardanti il comparto fotografico.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra, in base a quanto riportato dal leaker OneLeaks, potrebbe essere dotato di ben cinque fotocamere, o meglio di ben quattro fotocamere e un sensore aggiuntivo le cui funzioni non sono ancora chiare.

La notizia, senza alcun dubbio interessante, era già stata resa nota ma aveva subito una smentita in seguito alla pubblicazione di ulteriori indiscrezioni secondo le quali il comparto fotografico sarebbe stato costituito da soli tre sensori. E’ bene, quindi, non dar per certa la novità poiché non è da escludere la possibilità che emergano nuove informazioni contrastanti.