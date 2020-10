L’operatore WindTre sta attualmente proponendo ad alcuni suoi già clienti la possibilità di acquistare nei negozi dell’operatore uno smartphone a rate da meno di 1 euro al mese, grazie all’iniziativa denominata Operazione 0.99.

L’operazione 0.99 viene proposta già da alcuni giorni, tramite MIA Telefono Incluso ad alcuni già clienti con attiva un’offerta compatibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone smartphone a rate a meno di 1 euro al mese

L’operatore sta pubblicizzando in questi giorni l’iniziativa Operazione 0.99 sia nei negozi che online sul suo sito ufficiale, dove è presente una pagina dedicata per visionare gli smartphone disponibili da acquistare poi nei punti vendita, ma anche con alcune campagne SMS indirizzate ai clienti in target. Grazie ad Operazione 0.99 euro è quindi possibile acquistare una selezione di smartphone a rate da 99 centesimi di euro, a cui bisogna poi aggiungere un costo di anticipo una tantum variabile in base al modello.

Alcuni smartphone disponibili a questo prezzo sono Samsung Galaxy A20e. Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi 9 con un anticipo di 49.99 euro. Mentre Samsung Galaxy A41 e Xiaomi Redmi Note 9 richiedono un anticipo di 99.99 euro. L’unico ad avere un anticipo di 79.99 euro è Huawei P Smart 2021. In tutti i casi, oltre a dover corrispondere le 30 rate mensili di 99 centesimi di euro su carta di credito o conto corrente bancario e l’anticipo previsto direttamente al rivenditore al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto a rate, è previsto anche un contributo di attivazione della nuova rateizzazione smartphone pari a 3 euro una tantum, indipendente dal modello scelto.

SI ricorda che al momento dell’attivazione della rateizzazione con WindTre, è possibile indicare se, in caso di recesso anticipato, si vuole mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in un’unica soluzione, tutte le rate residue, non ancora versate, relative all’acquisto del device. La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento tramite Servizio Clienti.