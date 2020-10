Gli smartphone 5G stanno assumendo un ruolo guida nel settore della telefonia mobile. Per un consumatore è sempre entusiasmante ottenere un prodotto con caratteristiche distintive. Ecco perché i produttori si impegnano nel tirare fuori la parte unica di ogni dispositivo, conferendo loro degli appellativi d’impatto, il primo smartphone 5G al mondo, lo smartphone 5G più sottile e così via. Oggi, però, introduciamo il primo smartphone rugged 5G al mondo, Blackview BL6000 Pro 5G.

Blackview BL6000 Pro, il primo rugged-phone 5G al mondo sta per arrivare

Blackview BL6000 Pro è realizzato con materiale resistente e soddisfa le certificazioni IP68 e IP69K e MIL-STD-810G: è impermeabile e può resistere a cadute, urti e graffi. Ciò significa che puoi sentirti libero di portarlo in spiaggia, nei cantieri e in qualsiasi ambiente ostile senza preoccuparti che subisca danni o si rompa completamente.

Inoltre, Blackview BL6000 Pro è dotato di Ice Mode (resiste a -30 ℃) che permette allo smartphone di eseguire le funzionalità essenziali come telefono, messaggi, contatti, fotocamera anche ad una temperatura di -30 gradi. Un vero punto di forza considerato l’avvicinarsi dell’inverno.

Con la potenza del 5G, BL6000 Pro può cambiare totalmente la tua esperienza di rugged-phone aprendo le porte a videoconferenze di alta qualità, streaming video in 4K, giochi online e cloud gaming con gli amici.

E la fotocamera è un altro punto forte di questo dispositivo. È dotato di una tripla fotocamera posteriore Sony IMX582 e di una fotocamera frontale Samsung S5K3P9-SP da 16 MP, insieme a un software di elaborazione superiore e funzionalità avanzate (PortraitColor, HDR, modalità notturna, subacquea, ultra grandangolare, 4K 30 fps, 1080P 60 fps).

L’azienda puntualizza che i loro ingegneri si sono impegnati molto per ottimizzare il software della fotocamera, quindi puoi aspettarti il ​​miglior risultato rispetto a qualsiasi altro rugged.

Chi dovrebbe considerare di acquistare questo smartphone?

Persone che amano le attività all’aperto e che devono essere pronte per condizioni meteorologiche imprevedibili

Persone che lavorano in ambienti difficili in acqua e terreni accidentati potrebbero causare danni al telefono in qualsiasi momento.

Persone che amano provare qualcosa di nuovo, o vogliono essere i primi a sperimentare come funziona il 5G in un rugged phone, o semplicemente vogliono avere un dispositivo unico da sfoggiare

Puoi fare clic qui per conoscere le specifiche complete del telefono. Al momento, Blackview ha rivelato solo che il telefono sarà disponibile per la prima volta su Indiegogo. Per quanto riguarda il prezzo e i tempi di disponibilità, non ci sono ancora informazioni.