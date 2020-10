Negli ultimi anni Netflix ha letteralmente coccolato i propri utenti rilasciando sulla piattaforma online centinaia e centinaia di contenuti originali. Ad oggi, di fatto, molteplici titoli pubblicati recentemente hanno catturato l’azione degli utenti; tra questi non possiamo non citare:

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

(Film) Lavorare con lentezza

(Film) Da zero a dieci

(Film) Le conseguenze dell’amore

(Film) L’imbalsamatore

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Mine vaganti

(Film) Baciami ancora

(Film) Precious

(Film) Respiro

(Film) Un giorno perfetto

(Film) Radiofreccia

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Qualcuno deve morire

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione.

Nonostante Netflix offra un catalogo cosi vasto, ad oggi la maggior parte degli utenti continua ad essere affezionata ad alcuni titoli presenti sulla piattaforma ormai da diversi anni. Fra questi, quindi, rientrano Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo di seguito tutte le novità in arrivo

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: ulteriori novità in arrivo da Netflix

Iniziamo con Lucifer. Come ben sappiamo, quest’ultima è in assoluto una delle serie TV maggiormente apprezzate su Netflix. Dopo il rilascio dei primi 8 episodi della quinta season, ad oggi i fan della serie attendono con ansia la seconda parte, composta anch’essa da ben 8 episodi. Purtroppo non esiste ancora una data certa ma, secondo alcune indiscrezioni, i nuovi episodi sembrerebbero essere più vicini del previsto.

Proseguiamo ora con Vis a Vis. Dopo il successo ottenuto dal nuovo spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, i fan della serie hanno chiesto il rilascio di un’ulteriore stagione. Sebbene sia il sogno di molti, purtroppo tutto ciò non accadrà. Nel Novembre 2019, di fatto, l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “Questa sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

Terminiamo infine con Stranger Things. Dopo un lungo periodo di stop, il cast è finalmente tornato sul set. Le riprese, quindi, sono ripartite a gonfie vele anche se, per le ambientazioni sovietiche, bisognerà attendere tempi migliori. Purtroppo non ci sono novità rilevanti in merito alla data di rilascio della quarta season ma possiamo confermarvi che il cast è stato allargato. Alcuni giorni fa, di fatto, molteplici fan hanno avvistato sul set anche Levon Hawke e Maya Hawke, i figli di Uma Thurman e Ethan Hawke.