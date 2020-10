Unieuro mette paura a Esselunga con un volantino stupefacente

Unieuro ha recentemente deciso di lanciare una nuova campagna promozionale mirata verso tutti gli utenti che sono alla ricerca di prezzi bassi applicati su prodotti di alta qualità, soprattutto con possibilità di acquistare direttamente dal divano di casa propria.

Come avete ormai capito, l’accesso al volantino è possibile anche direttamente dal sito ufficiale, in questo caso la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, solo ed esclusivamente nel momento in cui il consumatore andrà a spendere più di 49 euro. In questo periodo, inoltre, è previsto un extra sconto del 5% del valore dell’intero carrello, applicato prima di effettuare il pagamento.

Unieuro: quali sono gli sconti migliori del momento

Il prodotto di fascia più alta proposto da Unieuro è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone di qualità sopraffina, ufficialmente in vendita a 649 euro. Se non lo conoscete, sappiate che è sostanzialmente lo stesso Samsung Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865, e non il solito Exynos che vediamo ogni anno nei prodotti commercializzati in Europa.

Ottimi sono anche gli sconti applicati sui modelli più economici, la fascia coinvolta rientra tutta entro i 300 euro, e comprende Huawei P40 Lite E, Motorola G9 Play, Oppo Reno 2Z, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi Note 10 Lite e similari.

Il volantino Unieuro è ricco anche di altre offerte e promozioni di altissimo livello, legate a categorie merceologiche differenti. Potete scoprirle collegandovi subito al sito ufficiale dell’azienda.