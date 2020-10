Google potrebbe presto mostrare annunci pubblicitari sulla home page del suo browser Chrome. L’azienda offre già questa opzione, attivabile in modalità di test. Chrome Canary ora ti dà la possibilità di abilitare la visualizzazione degli annunci nella pagina della nuova scheda.

Al momento, puoi vederli solo se abiliti l’opzione corrispondente nelle impostazioni sperimentali. Per fare ciò, inserisci chrome: // flags nella barra degli indirizzi, quindi attiva gli elementi “NTP Modules” e “NTP Shopping Task Module”.

Google Chrome, aggiornamento in arrivo ?

Non è ancora chiaro se Google prevede di abilitare gli annunci di nuove schede in Chrome per impostazione predefinita e se apparirà nella versione stabile del browser. L’azienda spesso testa varie funzionalità, ma non tutte raggiungono gli utenti finali. Nel frattempo, negli ultimi mesi sono state effettuate una serie di indagini sulle attività delle grandi aziende tecnologiche americane.

Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul caso antitrust di Google e valuta se costringere la società a vendere il suo browser Chrome e parte della sua redditizia attività pubblicitaria. Secondo gli addetti ai lavori, le autorità stanno ancora discutendo su come ridurre il controllo di Google sul mercato globale della pubblicità digitale da 162,3 miliardi di dollari. Tuttavia, i pubblici ministeri richiedono agli esperti di pubblicità, ai concorrenti del settore e ad altri media di adottare possibili misure per indebolire il controllo di Google.

Il Dipartimento di Giustizia sta anche preparando una causa antitrust separata. Essa accusa Google di aver presumibilmente abusato del suo controllo sul mercato della ricerca online. Il rapporto afferma inoltre che Google, Amazon, Apple e Facebook godono del potere di monopolio.