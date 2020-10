Con una quota di mercato del 65%, Google Chrome è uno dei browser Web più popolari tanto per desktop che per dispositivi mobile. Sicurezza, velocità e personalizzazione sono il punto di forza di questo servizio, sul quale il team di Google è costantemente a lavoro al fine di renderlo il miglior browser Web di sempre ed offrire la migliore user experience possibile.

Più protetti su Android e iOS

Google ha messo a punto una funzionalità grazie alla quale gli utenti saranno in grado di scoprire se una password salvata sull’app Chrome per Android e iOS è stata violata. Si tratta della stessa funzionalità approdata su Chrome per PC un po’ di tempo fa.

Il browser offre già la possibilità di salvare le password in un formato crittografato, e sfrutterà questa funzione per offrire la possibilità di effettuare un controllo incrociato delle password salvate con gli elenchi di credenziali note per essere state compromesse. Se la password è stata compromessa, Google offrirà direttamente l’accesso al modulo per modificarla.

Altre novità future

L’aggiornamento, che verrà reso disponibile nelle prossime ore, sarà poi accompagnato da un update futuro che introdurrà altre interessanti novità. Gli utenti iOS, per esempio, avranno la possibilità di compilare automaticamente i moduli di accesso su Chrome.

Gli utenti Android, invece, potranno attivare la nuova Navigazione sicura che permetterà loro di essere protetti in modo proattivo da phishing, malware e altri siti pericolosi condividendo dati in tempo reale con il servizio di navigazione sicura di Google.

Queste ultime due novità sono attualmente in fase di sviluppo e potrebbero giungere ufficialmente su Google Chrome per dispositivi mobile entro le prossime settimane.