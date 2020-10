WhatsApp: chiamate e videochiamate arrivano anche da desktop

Tutti gli utenti WhatsApp hanno imparato ormai tempo addietro che la nota applicazione di messaggistica istantanea non è solo dedicata ai messaggi di testo. Sono anni infatti che chiamate e videochiamate riescono a fornire il loro supporto giornaliero a tutti, introducendo anche una discreta qualità in termini di audio e video.

Anche gli utenti business hanno trovato queste funzionalità fondamentali per le loro attività, soprattutto quando c’era bisogno di videoconferenze o conferenze telefoniche. Durante gli ultimi giorni molte indiscrezioni hanno parlato insistentemente di un nuovo aggiornamento proprio per WhatsApp, il quale avrebbe dovuto portare una novità molto interessante. Stando sempre a tutte le voci che si sono susseguite, pare che la nuova feature sarà implementata per portare le funzionalità di chiamate e videochiamate su WhatsApp Web e quindi su tutti i sistemi desktop.

WhatsApp: arrivano chiamate e videochiamate su tutti i sistemi desktop per la versione web dell’app

WABetaInfo ha lanciato la notizia durante gli ultimi giorni: WhatsApp presto implementerà sulla sua versione web chiamate e videochiamate per tutti i client per sistemi desktop. Proprio durante questi giorni la funzione è stata implementata all’interno delle prime versioni di prova, e proprio per questo non è ancora accessibile al pubblico.

Ovviamente le chiamate e le video chiamate non saranno solo dal mittente al destinatario, ma anche per i gruppi. Secondo quanto visto all’interno delle immagini trapelate sul web, nel riquadro principale sarà disponibile la finestra di chiamata con tanto di immagine mentre sul lato si aprirà una finestra più piccola con il nome dell’interlocutore e i tasti per chiudere e accettare la chiamata.