Unieuro non teme la costante crescita di Esselunga, e prova a rilanciare la sfida con un nuovo volantino assolutamente interessante, al suo interno si potranno trovare incredibili contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

Come tutte le campagne promozionali di Unieuro, anche in questo caso l’utente può decidere di acquistare i prodotti dal divano di casa propria, sfruttando il sito ufficiale dell’azienda. La spedizione presso il domicilio è gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto il versamento di un piccolissimo contributo (non dimenticatevi dello sconto extra del 5%).

Unieuro: gli sconti sono assolutamente incredibili

I prodotti in promozione da Unieuro sono innumerevoli, e di qualità decisamente elevata, uno dei più interessanti è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 649 euro. La differenza rispetto allo standard Samsung Galaxy S20 è dettata dalla presenza di un processore non Exynos, bensì il ricercatissimo e richiesto Qualcomm Snapdragon 865.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati sui prodotti afferenti alla fascia entro i 300 euro, non dimenticatevi appunto di Oppo Reno 2Z, Motorola G9 Play, Wiko View 4, Huawei P40 Lite E, Xiaomi Mi Note 10 Lite o Samsung Galaxy A51.

Il volantino Unieuro ovviamente non si ferma qui, tra le pagine della campagna si trovano anche tantissimi altri sconti legati a prodotti qualitativamente elevati, se volete scoprirli dovete semplicemente aprire le pagine che trovare inserite direttamente sul sito ufficiale, potrete capire ogni singolo prezzo basso.