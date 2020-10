Pokémon Go ha avuto il suo debutto anni fa e ad oggi resta uno dei giochi per Smartphone più scaricati del momento. Questo ha in serbo continue novità per i suoi utenti, sempre pronti a scoprire tutti gli eventi. Stavolta il videogame ha progettato, in occasione di Halloween, una valanga di contenuti nuovi ed eventi speciali. Ma non sarà l’unico del mese di ottobre:

Dalle 22 di venerdì 2 ottobre 2020 e fino alle 22 di venerdì 9 ottobre, gli utenti hanno avuto modo di sfidare Moltres nei raid a cinque stelle.

nei raid a cinque stelle. Dalle 22 di venerdì 9 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 23 ottobre, invece, gli utenti hanno potuto sfidare il Pokemon Giratina, nella sua Forma Originale, all’interno dei raid a cinque stelle. I più fortunati inoltre hanno avuto il privilegio di incontrarlo nella forma cromatica.

Questi sono solo alcuni degli eventi già accaduti nel mese di ottobre. Per quanto riguarda invece il 31 ottobre, verranno inserite all’interno del gioco delle interessanti novità.

Pokémon Go: l’evento di Halloween si avvicina, ecco le ultime novità

Lo scorso anno, nel corso dell’evento di Halloween 2019, il game introdusse alcuni nuovi Pokémon, come Darkrai, Yamask e la sua forma brillante, molteplici bonus e tanto altro ancora. Quest’anno Niantic invece ha promesso che l’evento sarà di altrettanto valore grazie all’impegno degli sviluppatori che hanno lavorato duramente per offrire la miglior esperienza di tutti i tempi.

Nel giorno di Halloween Pokémon Go avrà in programma: