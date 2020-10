Coop e Ipercoop stanno per chiudere un’ottima campagna promozionale con la quale sono perfettamente state in grado di garantire all’utente un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

Tutti possono accedere ad esattamente gli stessi sconti, recandosi personalmente presso i vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Tra i tantissimi prezzi proposti, spicca sicuramente il Samsung Galaxy S10 in promozione a più di 500 euro, prezzo decisamente troppo elevato per un prodotto che al giorno d’oggi è stato ampiamente rimpiazzato dal Galaxy S20, in vendita anche a meno di 600 euro.

Coop e Ipercoop: gli sconti e le promozioni sono speciali

Per contrastare uno sconto non propriamente all’altezza del periodo corrente, Coop e Ipercoop hanno deciso di volgere la propria attenzione verso il mondo della telefonia mobile di fascia media. Qui si possono scoprire interessanti sconti e promozioni, tutte applicate su terminali il cui prezzo finale non supera i 250 euro.

Tra i migliori, o comunque quelli da non perdere assolutamente di vista, troviamo Samsung Galaxy A30s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei Y6p e similari.

Come specificato in precedenza, il volantino Coop e Ipercoop è disponibile solamente nei punti vendita in Italia, se siete interessati a scoprirlo nel dettaglio non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale dell’azienda. Ricordate, però, che non potrete acquistare da casa.